Об изменениях в обновлённом Hyundai Tucson 2019 рассказал эксперт

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Как выглядит рестайлинговая версия Hyundai Tucson 2019, и насколько значительны изменения по сравнению с дореформенной версией – рассказал эксперт на своем Youtube-канале.

Для обзора автору канала «Плохой обзорщиГ» предоставили базовую комплектацию кроссовера. Сравнение показало, что в салоне появилось довольно немного «обновок»: это новая мультимедийная система, мягкая обивка передней панели и порт беспроводного зарядного устройства для гаджетов. Изменилась и форма воздуховодов «Туссана», закрывающихся теперь теми же рычажками, которые меняют направление ветра.

Кнопка блокировки межосевого дифференциала была перенесена на консоль левее рулевого колеса. Изображение автомобиля на бортовой панели тоже изменилось – теперь оно имеет вид «сверху». Кроме того, добавился автоматические подъем и опускание окон для сидящих в переднем ряду.

Что касается пассажиров сзади, Hyundai наконец-то позаботился о них и сделал в заднем ряду порт для USB-зарядки. Помимо этого больше ничего ни там, ни в багажнике не изменилось. Прежними остались и все другие органы управления, потолок и подлокотники.

Экстерьер обновлённого «Туссана» наиболее выражено поменялся в области фар: изменились ходовые огни, габаритные огни приобрели L-образную форму, обрамление противотуманной оптики и форма задних фонарей также изменились. Редизайн коснулся крышки багажника, губы переднего бампера и решетки радиатора – такие ставят на Hyundai Accent, i30 и Santa Fe.

Моторная гамма Hyundai Tucson сохранилась, представляя собой бензиновый двигатель на 2 л и 155 л.с., турбодвижок на 1,6 л и 177 л.с., а также дизельный мотор на 2 л и 185 «лошадок». При этом вместо 6-ступенчатого «автомата» старой версии появился 8-ступенчатый.

После вопросов подписчиков в комментариях автор добавил, что в максимальной комплектации Hyundai Tucson получил светодиодную оптику вместо галогенных лампочек, адаптивный круиз-контроль, датчик давления в шинах и систему кругового обзора.