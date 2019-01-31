В сети рассекретили внешность нового Skoda Kamiq

Сегодня, 05:00

Чешская компания Skoda обнародовала изображения своего нового небольшого кроссовера Skoda Kamiq, который ориентирован на европейский авторынок. Официальная презентация новинки должна пройти в марте текущего года на Женевском мотор-шоу.

При просмотре опубликованных фото, внешний облик нового Skoda Kamiq обзавелся пересмотренной передней частью кузова с видоизмененной решеткой радиатора и двойной оптикой головного света, выполненной в духе прототипа Skoda Vision X. В основе нового Skoda Kamiq легла архитектура MQB-A0, на которой построили SEAT Arona и Volkswagen T-Cross.

Под капотом новинки разместятся бензиновые турбодвигатели с мощностью 95 и 115 лошадиных сил. Кроме них предусмотрены 150-сильный 4-цилиндровый мотор объемом 1,5-литра и 95-сильный 1,6-литровый дизель. Они приводятся в действие 5-скоростной МКПП или 7-позиционной роботизированной КПП DSG. Функциональный перечень нового Skoda Kamiq включит в себя ассистент автоматического торможения, систему идентификации пешеходов, ассистент контроля мертвых зон, адаптивный круиз-контроль и контроль за усталостью водителя.