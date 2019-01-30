На аукцион выставили Bugatti, простоявшие в сарае десятки лет

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Долгое время владелец, бельгийский скульптор Август Томассен, раритетных Bugatti, которые в результате простояли в сарае несколько десятков лет, отвергал все предложения о покупке авто. В этом году в рамках аукциона Artcurial’s Rétromobile.

Дочь Томмасена отметила, что скульптор поклонник французского бренда приобрел машины в 50-60-х годах из-за дизайна. Bugatti Type 49 Berline и Type 57 Cabriolet Август Томассен часто использует для поездок, а для модели Type 40 планировал создать уникальный кузов.

Ранее у семьи были финансовые трудности, но скульптор закрыл авто в сарае и завалил вход мешками. В прошлом году неизвестный проник в помещение, поэтому Август Томассен принял решение их продать.

По предварительной оценке одно авто обойдутся в миллион евро. Bugatti Type 49 Berline 2/4 portes Vanvooren планируют продать за 150 000 – 200 000 евро, Bugatti Type 57 Cabriolet par Graber – за 400 000 – 600 000 евро, а Bugatti Type 40 за 100 000 – 150 000 евро.