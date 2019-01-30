Предел проходимости: Вседорожные способности УАЗ «Патриот» показали в сети

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Отечественный внедорожник попал в снежную ловушку.

Блогер с канала ARS 4x4 обладает российским внедорожником УАЗ «Патриот» и решил протестировать его на проходимость. Вседорожные возможности своего автомобиля автовладелец записал в сети.

Первоначально автовладелец активировал на «Патриоте» режим 4H с антипробуксовочной системой, что позволило внедорожнику без проблем бороздить заснеженное бездорожье, несмотря на то, что электронные ассистенты душат мотор. В режиме 4L без активации электронных помощников УАЗ «Патриот» просто завяз в снегу – двигатель ревет, а колеса медленно крутятся.

После активации режима 4H, но с выключенными электронными ассистентами российский внедорожник с трудом преодолевает снежное бездорожье из-за своего большого веса. Блогер измерял высоту раскатанной на УАЗ «Патриот» колеи, которая достигла 130 см – именно ее с разгона так и не смог преодолеть УАЗ «Патриот».

Подкапотное пространство УАЗ «Патриот» занимает 2,7-литровый бензиновый мотор с производительностью 128 лошадиных сил. Он приводится 5-ступенчатой МКПП с системами заднего и подключаемого переднего привода. Первую «сотню» «Патриот» набирает за 19,0 секунд при предельной скорости в 150 км/ч. УАЗ «Патриот» в России обойдется от 568 000 рублей.