Хорош ли дизельный «кореец»: Про KIA Sorento рассказал эксперт

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Сотрудник автосервиса на своем YouTube-канале честно рассказал о слабых местах дизельного KIA Sorento 2007 года выпуска.

Обзор недостатков и преимуществ данной модели эксперт с канала «Слабые места авто» провел на примере поступившего к нему в мастерскую на косметический ремонт подержанного экземпляра KIA Sorento.

Самым главным минусом дизельного «корейца» блогер назвал подверженность кузова коррозии. По прошествии небольшого периода времени эта беда настигает его со всех сторон: «гниют» и пороги под накладками, и молдинг по низу крыльев и дверей, даже рама и бак. Пластик машины очень хрупкий, лакокрасочное покрытие слабое. Ржавчина появляется и на подколесных арках, поскольку они постоянно забиваются грязью. Причем автор отметил, что эта проблема встречается не только в конкретном автомобиле, а практически у всех KIA Sorento в 95% случаев.

Вторым недостатком модели эксперт назвал плохое качество материалов в салоне автомобиля. Из-за некачественной отделки салон очень быстро приобретает «потрепанный» вид, на кожаных сиденьях остаются некрасивые заломы и потертости, машина начинает выглядеть дешево.

Блогер рассказал, что проблема есть и со сцеплением – оно настолько тугое, что его нужно буквально вдавливать в пол, чтобы включилась передача.

Похвалил рассказчик у KIA Sorento только мультимедийную панель, отметив, что все кнопки расположены на интуитивном уровне, а также сообщил, что «кореец» хорош и приятен в управлении, и дает чувство легкости, несмотря на немаленькие габариты машины.

В комментариях, однако, заметили, что автомобиль не похож на версию 2007 года выпуска, а перечисленные недостатки появились лишь из-за недобросовестной эксплуатации автомобиля хозяином.