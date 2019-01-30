Умельцы собрали «Жигули» с двумя коробками передач

Сегодня, 18:00

Могут ли «Жигули» обладать сразу двумя механическими коробками передач – проверили блогеры с Youtube.

Автолюбители с канала «Гараж 54» решили опытным путем проверить, сможет ли автомобиль – подержанные «Жигули» в данном случае – перемещаться с помощью двух коробок передач. Одну коробку умельцы поставили как стандартную, а другую прикрутили рядом, «хвостовик к хвостовику», чтобы получился повышающий редуктор.

Четыре повышающие передачи обновлённых «Жигулей» экспериментаторы решили проверить на ледовом полигоне, и за счет низкого сцепления шин с полностью обледенелой поверхностью колесам автомобиля удалось в итоге раскрутиться просто до фантастических оборотов. Однако блогер заметил, что один из кронштейнов КПП при этом чуть не отвалился.

И хотя официально зарегистрировать такую модель не выйдет, народные умельцы подобным экспериментом остались более чем довольны.