Первый Mercedes российской сборки будет готов в апреле

Сегодня, 15:16

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже завершается строительство первого в России автомобильного завода, где будет запущено производство машин немецкого концерна Mercedes-Benz.

Новый завод находится в Солнечногорном районе Подмосковья. В соседнем городе Клин также находится колледж, где начинают готовить специалистов для работы на автозаводе, и на одно учебное место уже претендуют сразу семеро студентов.

Запущено строительство предприятия было в 2017 году, после подписания соглашения между компанией Mercedes-Benz Rus, правительством РФ в Московской области, представительством «КАМАЗ» и Минпромторгом России. Размер инвестиций на тот момент составил 250 млн евро. Сейчас на заводе проходят последние тесты оборудования, которые позволят убедиться, что предприятия готово к запуску.

Планируется, что первой на конвейер выйдет модель Mercedes-Benz E-Class, а за ней подтянутся внедорожники GLS, GLE GLC. Окупить половину вложенных в строительство и производство средств ожидается в первые 3 года работы предприятия, а к концу 2019 года Mercedes-Benz планирует нарастить мощности автозавода до 20 тысяч единиц техники.