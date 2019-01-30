В сети опубликовали шпионские снимки кроссовера Mercedes-AMG GLB 35

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Официальная презентация нового внедорожника Mercedes GLB-Class, который получит много общего с A-class, дебютирует уже этим летом. В сети опубликовали первые шпионские снимки «заряженной» AMG GLB 35 модели с тестов.

К концу года Mercedes-AMG представит более мощную версию нового GLB 35. Шпионы заметили модель во время тестов и опубликовали фото. Несмотря на плотный камуфляж, специалисты заметили ряд отличий от классической версии: диски колес и тормозная система. Также виден массивный бампер спереди и решетку радиатора Panamericana.

Сзади Mercedes-AMG GLB 35 специалисты разглядели фирменную систему выхлопа, хоть её и пытались скрыть. В основу модели ляжет архитектура MFA2, поэтому линейку двигателей позаимствует у A-class.

Ожидается, что заряженная версия внедорожника Mercedes-AMG GLB 35 получит турбодвигатель объемом 2,0 литра с отдачей в 302 «лошади». В паре будет предложен семискоростной вариатор. Также специалисты ожидают перенастроенную подвеску.