Бензин или газ: Сравнение двух Hyundai Sonata провели блогеры

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Корейские седаны для американского и южнокорейского рынков мало чем отличаются друг от друга.

Блогеры с YouTube-канала ADVISOR-AUTO решили сравнить два варианта корейского седана Hyundai Sonata, работающие на бензине и на газу. Интересно, что для американского рынка предназначена бензиновая «Соната», а седан с ГБО ориентирован на рынок Южной Кореи.

Hyundai Sonata, предназначенный для Кореи выпущен в 2012 году и обладает 2-литровым 156-сильным мотором, функционирующим только на газу. Газовый «Соната» снабдили 90-литровым топливным баком. Этот автомобиль довольно интересен в плане экономичности на фоне повышения цен на бензин. По трассе газовый Hyundai Sonata расходует 8-9 литров на 100 км, а в городском цикле затрачивает 12-14 литров на 100 км.

Южнокорейская версия Hyundai Sonata обладает просторным салоном, превосходным внешним обликом и вместительным багажником с установленным в нем газовым баллоном. Что касается обслуживания газовой Hyundai Sonata, то здесь никаких сложностей нет – необходимо просто вовремя менять фильтры, которые можно заказать либо у автопроизводителя либо через специализированные магазины. Сообщается, что чем выше расход топлива, тем чаще надо менять фильтры. На дороге газовый «Соната» ведет себя отлично, а КПП работает плавно без всяких рывков.

В салоне корейской версии Hyundai Sonata блогеры выделили кожаную отделку, мультимедийный центр, кондиционер и удобные сиденья. На креслах второго ряда вполне достаточно места для ног и головы.

Американская версия Hyundai Sonata 2015 года выпуска обладает 2,4-литровым бензиновым двигателем, АКПП и пробегом в 40 000 км. На дороге бензиновый «Соната» демонстрирует хорошую управляемость. Шумоизоляция американской «Соната» осталась на прежнем уровне.

В салоне американского Hyundai Sonata блогеры отметили кондиционер, мультифункциональный руль, электрические стеклоподъемники, аудиосистему, подстаканники и переключатель режимов езды. Передняя панель автомобиля обшита приятным на ощупь пластиком. Кресла в данной «Сонате» обладают боковой поддержкой, а на сиденьях второго ряда довольно много пространства. Багажный отсек бензинового Hyundai Sonata достаточно вместителен.