KIA представит свой новый компактный кроссовер XCeed на автосалоне в Женеве

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На международном автошоу в Женеве южнокорейская компания KIA собирается представить свой новый компактный кроссовер под именем XCeed. Он будет построен на базе паркетника Ceed текущей генерации.

Как утверждают специалисты, помимо названия и платформы новый переднеприводный KIA XCeed возьмет у предшественника и линейку двигателей, которая представлена 3-цилиндровым и 4-цилиндровым турбомоторами на 1,0 и 1,4 литра, которые могут выжимать 118 и 138 л.с., а также 1,6-литровым дизелем с отдачей в 114 «лошадок». Внешний дизайн новинки отличается от стандартного Ceed увеличенным дорожным просветом и добавлением новых режимов улучшения сцепления при езде по заснеженной или обледенелой поверхности.

В модельном ряду бренда KIA новый кроссовер будет занимать позицию между компактным и субкомпактным кроссвенами Sportage и Stonic, а также пополнит линейку Ceed вместе с одноименной «пятидверкой» и универсалами Ceed Sportswagon и ProCeed. Эксперты сравнивают новинку с немецким Volkswagen Golf и «японцем» Subaru XV Crosstrek.

Женевское мотор-шоу продемонстрирует новый KIA XCeed уже в марте, а к дилерам компакт-кросс поступит к концу года.