Даже у классики есть изъяны: Минусы LADA 4x4 обсудили в сети

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«Нива» давно полюбилась россиянам своими проходимостью, неприхотливостью и низкой стоимостью, но модель не лишена минусов. В сети автолюбители обсудили недостатки этой машины.

Прежде всего обладатели ВАЗ-2121 отмечают, что российский внедорожник имеет слабое лакокрасочное покрытие, а при появлении сколов образуется коррозия. Автовладельцы жалуются, что машина начинает гнить ещё в «молодом» возрасте.

Также сразу несколько пользователей заявили, что хотели бы видеть «Ниву» с более мощным мотором, так как нынешний 8-клапанный агрегат выдаёт всего 83 лошадиные силы. При этом у данного двигателя немалый «аппетит». Так, расход топлива составляет около 10-12 л на 100 км.

Не дотягивает «Нива» и до современных требований к безопасности авто. Помимо этого, LADA 4x4 не назовёшь комфортным автомобилем: салон тесный, сидения неудобные, а комплектации – бедные. Шумоизоляция машины тоже оставляет желать лучшего.

Впрочем, владельцы LADA 4x4 ещё перед покупкой понимают, что им придётся мириться с отсутствием комфорта в авто, а вот к тому, что у автомобиля может начать шуметь коробка передач, готовы не все. Ещё двое автомобилистов написали, что столкнулись с возникновением вибрации и поскрипывания «раздатки».

Многих водителей не устраивает, что машина требует постоянного внимания, поскольку то и дело возникают мелкие поломки, а запчасти стоят дешево, но не отличаются надёжностью.