В России на 120 000 рублей подешевел китайский кроссовер Changan CS35

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Популярный среди российских автолюбителей кроссовер Changan CS35 упал в цене. На фоне постоянного роста стоимости автомобилей большинства иностранных брендов, это можно называть большим сюрпризом.

Несмотря на существенный рост НДС в России, китайский бренд всё равно решился на такой рискованных ход и удешевил паркетник на 11 процентов. Таким образом теперь покупать Changan CS35 станет выгоднее на сумму от 104 000 до 120 000 рублей. Базовую комплектацию кроссовера Comfort с механической коробкой передач и 1,6-литровым бензиновым агрегатом отныне можно приобрести за 855 900 рублей, в то время как за аналогичную версию SUV, но уже с «автоматом», заплатить придётся 947 900 рублей.

«Люксовая» комплектация с автоматической КПП и 113-сильным бензиновым «атмоферником» обойдется покупателям уже в 990 700 рублей.

Стоит добавить, что до этого кроссоверы Changan лишь росли в цене – в сентябре минувшего года было зафиксировано подорожание на сумму 160-185 тысяч рублей.