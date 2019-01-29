Renault разработал спецверсию Twingo совместно с le coq sportif

Сегодня, 22:00

Автопроизводитель Renault разработал спецверсию хэтчбэка Twingo совместно с брендом одежды le coq sportif. Городской ситикар получил «французский» окрас и дополнительное оснащение.

Под капотом Renault Twingo le coq sportif расположился атмосферник SCe объемом 1,0 литра с отдачей в 75 «лошадей» и МКПП, а также турбодвигатель TCe объемом 0,9 литра с отдачей в 95 «лошадей» и вариатором EDC.

Уже в базе хэтч получил топовый комплекс мультимедиа Easy Link с экраном на семь дюймов, систему кондиционирования, систему кругового обзора с динамической разметкой, датчики света и дождя, а также давления в покрышках.

Базовая версия получила белый кузов с асимметричными полосами в цвет французского флага, однако клиенты могут получить версию с серым и чёрным кузовом. Также Renault Twingo le coq sportif получил красные корпуса зеркал, а цвета флага и эмблему разместили на боковом молдинге, порогах дверей, ковриках и панели приборов. Кроме того, возле селектора КПП установлена табличка из алюминия «Twingo by le coq sportif».