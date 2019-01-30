Немецкое тюнинг-ателье представило первый пакет обновлений для Toyota Supra

Сегодня, 07:00

Ателье Prior Design, славящееся разработкой тюнинг-проектов для дорогих автомобилей, представило своё виденье нового поколения легендарной Toyota Supra.

Дизайнеры создали для «японца» widebody-обвес, придающий суперкару ещё большей аэродинамики и агрессивности. Предварительный экстерьер автомобиля разработчики показали на рендерных изображениях. Toyota Supra получила массивные крылья с узкими отверстиями для вентиляции, обновленный передний бампер, перетекающий в радиаторную решетку, капот с большим сплиттером, а также переработанный задний диффузор с антикрылом.

Стоимость «люксовой» новинки не называется, также неизвестно, поступит ли Toyota Supra Prior Design в серийное производство, или же дело ограничится лишь концептуальной моделью. Стоит напомнить, что новая генерация Toyota Supra была показана на Детройтском автосалоне в начале текущего года – спорткар построен на «тележке» от BMW Z4 и обладает 3,0-литровой, турбированной «шестеркой», развивающей максимальную мощность в 340 «лошадок» и агрегирующей с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль оборудован активным задним дифференциалом, переработанной подвеской и может ездить в двух режимах – стандартном и спортивном.

Стоимость Toyota Supra в Америке стартует с 50 тысяч долларов (3 300 тысяч рублей) по актуальному курсу. Первые экземпляры серийного японского суперкара увидят своих владельцев уже в этом году.