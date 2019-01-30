Рассекречен салон пятого поколения Renault Clio

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Согласно ранее представленному анонсу дебют пятого поколения Renault Clio состоится в этом году во время автошоу в Женеве. Если ранее был опубликован только тизер, то теперь компания полностью рассекретила салон хэтчбэка.

Renault представили сразу три фото салона пятой генерации, где появилась панель приборов в цифровом исполнении, а также 9,3-дюймовый экран комплекса мультимедиа. Кроме того, интерьер получился стильным.

Согласно заявлению разработчиков пятого поколения Renault Clio, 70% времени ушло только на проработку салона хэтчбэка. Помимо измененного дизайна он стал просторнее, а пассажиры заднего ряда получили больше места для ног.

Отмечается, что Renault Clio получил перчаточный ящик и багажник на 330 л. Стоит напомнить, что хэтч построен на платформе CMF-B, которая рассчитана на двигатели объемом 1,0, 1,3 и 1,5 литра. Последний генерирует 116 л. с. Позднее предложат модель со стартер генератором на 48 вольт.