Mitsubishi привезет в Женеву новый кроссовер

Сегодня, 05:00

Японцы готовят для Женевского автобиеннале концептуальный электрический кроссовер, получивший название Mitsubishi Engelberg Tourer.

Шоу-кар назван в честь альпийского городка Энгельберг в Швейцарии. На данный момент о внешности машины можно судить лишь по одной визуализации, на которой новинка изображена спереди. Прототип напоминает эффектный GT-PHEV Concept 2016 года. В его стиле выполнены уже продающиеся Delica и Xpander.

Подробности модели Mitsubishi Engelberg Tourer пока не озвучиваются. По мнению автомобильных журналистов, эта машина выступит в формате кросс-вэна.

Напомним, последним шоу-каром марки Mitsubishi является e-Evolution. Электр-кросс получил три мотора. Полноприводная машина оснащена системой контроля вектора тяги. Также автомобиль получил самообучающийся ассистент, который дает водителю полезные советы.

Согласно новой стратегии Mitsubishi, компания до конца 2020 года намерена представить 11 новинок. При этом 6 из них будут совершенно новыми моделями.