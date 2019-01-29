Renault объявила о массовой отзывной кампании в России: Дефект найден у 3,6 тысяч машин

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Проблемы с подушкой безопасности могут быть обнаружены у 3 622 автомобилей французского бренда.

Официальное российское представительство Renault опубликовало сообщение, согласно которому большинство автомобилей, проданных после ноября 2017 года, подлежат отзыву для проведения диагностических и ремонтных работ. Речь идёт о моделях Dokker, Logan и Sandero. Согласно имеющимся официальным данным, в данных машинах может некорректно срабатывать подушка безопасности водителя при сильном фронтальном столкновении.

Сайт Renault в ближайшие несколько дней обязуется донести данную информацию до всех владельцев дефективных автомобилей: им будет направлено соответствующее письмо по электронной почте, в котором их попросят предоставить свои транспортные средства в ближайшие автосалоны для бесплатной замены подушки безопасности.