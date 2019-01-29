«Офф-роуд для бедных»: Nissan X-Trail и Ford Kuga сравнили на бездорожье

Сегодня, 17:20

Любители экстремального отдыха решили проверить способности своих кроссоверов в условиях, которые предназначены для настоящих внедорожников.

Владельцы полноприводных паркетников Nissan X-Trail и Ford Kuga устроили «офф-роуд для бедных», чтобы сравнить два автомобиля на бездорожье. Действо запечатлели на видео и опубликовали на YouTube-канале AllCars Extreme4x4.

Первым испытанием для двух кроссоверов стала размокшая грунтовая дорога в поле. Изначально по ней поехал Nissan X-Trail, который сильно буксовал в «жиже». Следом поехал Ford Kuga, который немного буксовал, но выглядел на препятствии явно увереннее.

Далее Nissan X-Trail попытался «покорить» грунтовый бугор высотой примерно в 2 метра и с углом наклона около 45 градусов. У машины почти получилось, но на вершине бугра она «легла на живот», что сделало невозможным ее дальнейшее движение. Владелец Ford Kuga после фиаско оппонента не стал проверять свой автомобиль на этом же препятствии.

Далее машины снова отправились на полевые размытые дороги, где Ford Kuga неудачно «зарылся» передними колесами в глубокой луже. Автомобиль пришлось вытаскивать «Ниссаном».

Когда кроссоверы отправились на песчаный речной пляж, Nissan X-Trail неплохо показал себя, разъезжая по бездорожью. Ford Kuga же изначально тоже справлялся с офф-роудом, но потом снова «зарылся». Водитель кроссовера решил своими силами справиться с проблемой, и лопатой пытался высвободить колеса машины из песка, однако паркетник снова пришлось вытаскивать «Ниссаном».

По итогам видеоролика можно сделать вывод, что Nissan X-Trail является более способным на офф-роуде, в сравнении с Ford Kuga, однако обе машины не подходят для сложного бездорожья.