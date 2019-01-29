Правильные покрышки для «Нивы»: Эксперт рассказал какие шины лучше всего подойдут для LADA 4x4

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Блогер не считает, что нужно выбирать дорогие шины и дорогие колесные диски.

Автоэксперт Андрей Лапочкин рассказал о том, как правильно выбрать шины для отечественного внедорожника LADA 4x4. Какие лучше всего шины подойдут для «Нивы» обзорщик изложил на просторах интернета.

Довольно часто автомобилистам приходится определять клиренс автомобиля по обозначению покрышек в магазине либо на дому. Люди ошибочно полагают, что если размер шин на авто большой, то такой же и клиренс. Но замер внешнего диаметра дорожного просвета необходимо осуществлять от центра оси к низу с учетом снятия покрышек.

Автовладелец не раз преодолевал бездорожье на своей LADA 4x4, которая была оснащена стандартными покрышками. Шины ВЛИ-5 прекрасно подходят для «Нивы», а широкими шинами блогер вообще не советует оснащать свой внедорожник. LADA 4x4 Bronto со стандартными шинами вообще может считаться танком, так как у него улучшенная проходимость.

Автолюбитель подчеркивает, что вся широкая дорогостоящая резина для любителей «Нив» имеет только косвенное практическое значение – вполне можно купить дешевые шины и спокойно бороздить бездорожье. Кроме дорогих шин нестандартных колес необходимо приобрести еще и запаску таких же размеров, а это уже лишние денежные затраты.