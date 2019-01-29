Позор или нет: Своими впечатлениями от LADA Granta поделился блогер

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Отечественный седан обладает как достоинствами, так и недостатками.

Ведущий YouTube-канала ИНЖЕНЕР!!! подверг тест-драйву российский седан LADA Granta 2013 года выпуска. Свои впечатления от автомобиля он изложил у себя в блоге.

Подкапотное пространство рассматриваемой «Гранты» занимает 1,6-литровый мотор, работающий в паре с 4-позиционной АКПП. Капот на LADA Granta держится на «кочерге».

Основным преимуществом «Гранты» блогер считает вместительный багажный отсек, объем которого составляет 490 литров. Передние сиденья в салоне LADA Granta позволяют высоким людям без проблем разместиться – никуда не упираются колени. Кроме того на креслах имеются регулировки. Передняя панель в «Гранте» обшита твердым пластиком. Также обзорщик отметил неудобное расположение подстаканников, которые находятся за КПП – за ними неудобно будет лезть. В функциональном перечне LADA Granta стоит отметить штатную магнитолу, регулируемый по вылету руль и кондиционер. На задних креслах вполне достаточно места для ног и головы, но по словам блогера, троим пассажирам будет неудобно ехать на сиденьях второго ряда.

С места «Гранта» трогается легко, а руль в LADA Granta довольно удобный – он хорошо проворачивается, обеспечивая мягкий ход и хорошую управляемость. АКПП работает мягко – рывков трансмиссии не наблюдается. На дороге LADA Granta ведет хорошо и отлично вписывается в повороты. В городском цикле «Гранта» расходует 13,0 литров на 100 км, что довольно много по мнению блогера.