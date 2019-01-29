«Поможет только сало»: Советами по антикоррозийной обработке LADA Granta FL поделились в сети

Сегодня, 16:00

В тематическом сообществе, посвящённом LADA Granta FL, обсудили выбор антикоррозийной обработки для автомобиля.

В суровое зимнее время, когда снег каждый день может смениться на дождь, защита автомобиля от появления ржавчины играет крайне важную роль, потому большинство «грантоводов» решили вовремя озаботиться данной проблемой. Один из водителей посоветовал обрабатывать днище и колесные арки «Гранты» антигравийным покрытием, средняя цена которого составляет до 300р за литр, а вот для полостей лучше всего подойдёт уже мовиль или его более дорогие аналоги.

Другой автолюбитель поделился своим советом, который обойдется водителям дороже, но и защитит, по мнению автора комментария, гораздо лучше: «делал тектил с бронзой, полную обработку: двери, пороги, днище, арки, подкапотное, место для запаски и скрытые полости, обошлось всё в 6000р.Делал по совету людей, которые делали раньше и опять сделали. Говорят, получше чем простая мовиль!». Но большинство «грантоводов» всё-таки сходятся во мнении, что наилучшим решением по антикоррозийной обработке будет использование пушечного сала.

«Поможет только сало! Во все скрытые полости, проверено временем и не на одном авто. Лучшая защита!» – расхвалил данное средство автомобилист, добавив при этом, что после обработки пушечным салом кузову даже аварии не страшны – гнить он не начнёт, если вовремя щедро обработать повреждённые элементы после проведения ремонтных работ.