В сети появилось видео самой загруженной парковки в мире

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Недавно на просторах интернета обнародовали видео с самой загруженной автомобильной парковки в мире. Это автостоянка расположена в таиландском Бангкоке, а причиной загруженности автопарковки является отсутствие платы за стоянку.

Выяснилось, что бесплатная парковка довольно востребована местными жителями, а автомобили расположены друг к другу достаточно близко. Чтобы водителю выехать со стоянки, водителю необходимо вручную выталкивать машину и только уже потом садиться за руль и ехать дальше.

Бесплатная парковка в столице Таиланда помогает экономить 42 рубля в пересчете на отечественные деньги. Фактически все автомобили обладают особым пенопластом, защищающим автомобильный корпус от повреждений. Некоторые авто снабдили еще и специальными бамперами, благодаря которым машины избавлены от неприятностей.