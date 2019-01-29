В Индию приехал обновленный Suzuki Baleno

Сегодня, 14:35

Японская компания Suzuki официально презентовала свой обновленный небольшой хэтчбек Suzuki Baleno. Новинка пользуется успехом на индийском рынке, где известна под именем Maruti Suzuki.

В прошлом году в Индии продали 210 000 экземпляров Suzuki Baleno. Новый хэтчбек обзавелся пересмотренными бамперами, улучшенной радиаторной решеткой и обновленными противотуманками. Салон рестайлингового Suzuki Baleno отделан более дорогими материалами и обладает дополнительными вставками, в минимальной версии хэтчбек оснастили индикаторами парковки.

Подкапотное пространство обновленного хэтчбека занимает 1,2-литровый бензиновый мотор с производительностью 83 лошадиные силы, но в то же время на рынок выйдет и дизельная модификация Suzuki Baleno. Агрегаты смогут работать в паре с МКПП и вариатором, а стоимость модернизированного Suzuki Baleno составит 7 700 долларов.