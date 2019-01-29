«Недорого и стильно»: ТОП-10 лучших товаров для KIA Rio с AliExpress назвал эксперт

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Блогер назвал 10 самых полезных аксессуаров для KIA Rio, которые можно приобрести сравнительно недорого на китайском онлайн-рынке AliExpress.

На первом месте оказались ходовые огни, вставляющиеся вместо штатных – за 2 943 рубля можно выбрать комплект белых или желтых фары, и светить они будут гораздо ярче, чем заводские. Далее идёт головное устройство на операционной системе Android с 9-дюйомвый сенсорным дисплеем за 19 000 рублей. GPS-навигация, воспроизведение музыкальных файлов с USB-накопителя, модули Wi-Fi и Bluetooth – вот лишь краткий список всех доступных функций.

Третье место в рейтинге досталось карбоновым защитным накладкам на пороги KIA Rio. Они не только дополнят внешний вид автомобиля, но и не дадут поцарапать кузов при посадке. Выглядят стильно, крепятся на двусторонний скотч, и всё это – за 590 рублей. Следующим в списке идёт защитная накладка на задний бампер за 540 рублей, которая сохранит кромку крышки багажника от царапин и преждевременной ржавчины. Пятерку лидеров в списке полезных аксессуаров для «Рио» замыкает комплект из задних стоп-сигналов под бампер автомобиля за 826 рублей. Просты в установке, надежны в эксплуатации и отлично дополнят экстерьер «корейца».

Также в ТОП-10 лучших товаров для KIA Rio с AliExpress вошли передние и задние брызговики (1 100 р.), накладки для воздуховодов (1 259 р.), накладка на руль для управления аудиосистемой (1 430 р.), кожаная оплётка руля (1 307 р.) и комплект ковриков для всех ниш автомобиля (952 р.).