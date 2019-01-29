Эксперт рассказал, почему Nissan Qashqai хуже «Гранты»

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Японский кроссовер популярен в России, но специалист рассказал, что у этой машины есть большой минус.

По словам эксперта, нередко отечественный потребитель ставит себя перед выбором, приобрести новую LADA Granta или обзавестись подержанным Nissan Qashqai, ведь оба стоят в пределах полумиллиона рублей. За эти деньги можно купить «японца» с пробегом, оснащенного мотором 1.6 и МКПП.

Эксперт признал, что Nissan Qashqai хорош внешностью, расходует 7,7 л топлива на «сотню» и комфортен внутри. Однако машина не лишена минусов. К примеру, автомобиль не имеет хороших уплотнителей дверей, а потому они громко закрываются, а еще существует вероятность повреждений ЛКП. Под капотом Nissan Qashqai вместо пневмоупора установлена «кочерга», что тоже не нравится эксперту. Однако он полагает, «кочергой» японцы решили показать, что под капот машины не придется часто заглядывать ее владельцу.

Главным недостатком Nissan Qashqai, из-за которого эксперт считает этот кроссовер хуже «Гранты», специалист назвал плохую динамику паркетника. Машина оснащена слишком слабым мотором для ее большого веса, потому она неохотно набирает скорость.