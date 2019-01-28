Стартовала отгрузка машин скорой помощи на базе УАЗ «Профи»

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Спецмашины собраны по каркасно-панельной технологии. Каркас изготавливается из стальных труб, а для изготовления панелей используется пластик.

Автомобиль для медиков получил три остекленных двери. Габариты транспортного средства составляют 6150х1990х2550 мм. Расстояние между осями машины составляет 3500 мм.

Производителем машин скорой помощи на базе модели УАЗ «Профи» является компания «Автодом 73». В ближайшее время данная организация должна наладить сборку фургонов для грузопассажирских перевозок и школьных автобусов.

Новые спецмашины уже отправились в Брянскую, Новгородскую, Ивановскую, Кемеровскую, Курганскую и Читинскую области. Автомобиль стоит от 2 000 000 рублей.