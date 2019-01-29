«Можно купить после Приоры»: Автоблогер откровенно рассказал о Nissan Qashqai

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По мнению эксперта, японский кроссовер не принесёт серьезных проблем, но и удовольствие от эксплуатации получить не выйдет.

Экстерьер Nissan Qashqai блогеру нравится, но при этом он считает, что дизайн «японца» ни в какое сравнение с конкурентами и идти не может. Подержанный Qashqai обойдется покупателям в 500 000 рублей и за эти деньги они могут рассчитывать лишь на самую базовую комплектацию внедорожника – 1,6-литровый мотор и механическая коробка передач. Не лучшее сочетание, но и плюсов оно не лишено – двигатель не будет сжигать много бензина, а «механика» обеспечит достойную надежность: «можно купить после Приоры!».

Водителю не хватает уплотнителя на дверях, из-за отсутствия которого они закрываются слишком громко и в перспективе могут повредить лакокрасочное покрытие дверных арок. В то же время отсутствие газового упора капота блогер оправдывает тем, что владельцу «Кашкая» не нужно будет слишком часто залазить под капот, ведь автомобиль, в целом, очень надежный и неприхотливый в обслуживании: «Но и ничего сверхъестественного от него ждать не стоит, это всего лишь 1,6 литра!».

Из серьезных недостатков выделить можно не самую хорошую динамику. После 100 км/ч мотор буквально не едет и «сдувается». «До 60 км/ч – я пуля, до 100 км/ч – ну ещё как-нибудь разгонюсь, а после – не ждите ничего больше, не для этого я предназначен!» – закончил блогер свой обзор.