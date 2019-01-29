KIA обновила кроссовер KIA Sorento Prime для домашнего рынка

Сегодня, 05:00

Южнокорейские машиностроители в рамках обновления кроссовера KIA Sorento Prime дополнили его новыми электронными помощниками.

Обновленный KIA Sorento Prime представлен для внутреннего рынка. Минимальная стоимость новинки составляет 27 880 000 вон (1 639 000 рублей). Автомобиль наделен ячеистой решеткой радиатора с темной хромовой рамкой. Для «топовых» комплектаций машины предусмотрены колесные диски на 19 дюймов.

Силовая линейка обновленного KIA Sorento Prime для внутреннего рынка как и прежде представлена дизельными моторами 2.0 и 2.2 тягой 186 и 202 л.с. соответственно, а также бензиновой установкой 2.0 на 240 л.с.

Список оснащения базового KIA Sorento Prime дополнен системами удержания в полосе и контроля усталости водителя, а также слежения за задней полусферой при выезде с парковки задним ходом. Также электропривод багажной двери кроссовера получил два режима, и теперь открывается не только с обычной, но и с увеличенной скоростью.

KIA Sorento Prime предлагался корейцам в версиях Luxury, Prestige, Nobless и Master, но с обновлением машина получила пятую комплектацию Master Special. Она дополнена цветным проекционным дисплеем и расширенным функционалом телематической системы UVO 3.0.