SsangYong показала дизайн нового кроссовера SsangYong Actyon на тизере

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На просторах интернета появилось первое тизерное изображение нового корейского кроссовера SsangYong Korando, которую в России знают как SsangYong Actyon. Премьера новинки пройдет в марте текущего года на автосалоне в Сеуле или на специальном мероприятии.

Пока новинке присвоили рабочий индекс C300. Новый SsangYong Korando получит более заниженный силуэт, новые силовые параметры и цифровой интерфейс. Также по всей видимости, новый SsangYong Korando получит гибридную силовую установку.

Помимо того, инженеры SsangYong разрабатывают электрический кроссовер, а весной минувшего года представили концепт e-SIY с полностью электрическим двигателем, выдающим 190 лошадиных сил. Максимальная скорость «корейца» составляет 150 км/ч, а запас хода будущего электрокара составит 450 км. Современный SsangYong Actyon в России обладает бензиновым двигателем объемом 2,0 литра с производительностью 149 «лошадок», который приводится в действие АКПП и МКПП.