Чего нас лишил «АвтоВАЗ»: Самые необычные экземпляры LADA показали в сети

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Представленные в музее российской компании интереснейшие автомобили никогда не выпускались серийно.

В сети рассказали, чего нас лишил «АвтоВАЗ», и составили подборку самых необычных экземпляров LADA. В музее российского производителя находится необычный старый Fiat 124. Известно, что он находится там временно, так как принадлежит частному коллекционеру.

Также интересными экземплярами являются ВАЗ-2102 без колпаков и ВАЗ-2101 в идеальном состоянии. Напротив указанных моделей расположились ВАЗ-2107, самая первая ВАЗ-2108 и ВАЗ-21099 с фамилиями сотрудников «АвтоВАЗ», работавших на момент выпуска 99-й модели.

Не стоит проходить мимо ВАЗ-2110 Бориса Ельцина с кожаным салоном и LADA Premier с удлиненной задней дверью. Еще здесь есть интересная LADA Kalina Sport, принадлежавшая действующему президенту РФ Владимиру Путину.

Стоит обратить внимание на «Ниву», которую 10 лет использовали в Антарктиде, и на прототип LADA C с агрессивным «передком». Электромобиль LADA Эльф также привлекает внимание – он должен был составить конкуренцию машинам бренда Smart.

Продолжение... «Без везения не обойтись»: Владелец Toyota Camry назвал основные «косяки» подержанного «японца» В первую очередь, ещё до осмотра машины, нужно внимательно прочесть ПТС автомобиля, поскольку он может нести в себе массу сюрпризов. Также в музее «АвтоВАЗ» присутствуют электрическая LADA Kalina и просторная LADA «Менеджер».

Помимо того, здесь можно увидеть LADA Dakar, LADA Super Sport, LADA Granta Megasport, LADA Peter Turbo и LADA Roadster.