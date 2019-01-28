Geely рассекретила салон роскошного кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo

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Роскошный купеобразный паркетник покажут грядущей весной. Машина строится на шасси кроссовера Volvo XC40.

Китайцы опубликовали в интернете рендеры салона премиального кросс-купе Geely FY11. Визуализации почти полностью показывают интерьер автомобиля. Можно заметить, что разработчики применили в машине дизайн внутреннего пространства, который ранее не использовался маркой Geely.

Габариты кросс-купе Geely FY11 составляют 4605х1878х1643 мм, а размер колесной базы машины равен 2700 мм. Согласно слухам, силовую линейку машины представят мотор 2.0 отдачей 238 л.с. от Volvo T5 и гибридный агрегат на базе бензинового двигателя 1.5 тягой 177 л.с. Пару им составит преселективная 7-РКПП. Также в качестве опции автомобиль будет предлагаться с полным приводом.

Geely FY11 будет оснащаться активными и пассивными системами безопасности модели Volvo XC40. Предполагается, что кросс-купе станет флагманской моделью китайского бренда. Стоимость машины составит около 1 300 000 рублей. Появится ли авто в России, не сообщается.