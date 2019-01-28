«Без везения не обойтись»: Владелец Toyota Camry назвал основные «косяки» подержанного «японца»

Сегодня, 14:11

В первую очередь, ещё до осмотра машины, нужно внимательно прочесть ПТС автомобиля, поскольку он может нести в себе массу сюрпризов.

Если в качестве паспорта транспортного средства представлен лишь его дубликат, то важно учитывать, выдан он взамен утерянного или же непригодного для дальнейшего использования оригинала. В последнем случае – ничего странного нет, а вот если указано, что замена произошла по причине потери, то тут уже можно начать сомневаться в том, что с Toyota Camry всё в порядке.

Нужно пристально прочитать все отметки ПТС, дабы обезопасить себя от возможных неловких ситуаций – «Камри» в этом плане достаточно часто используют мошенники в различных махинациях. В целом же у Toyota Camry в 40-м кузове не так уж и много «косяков».

Основное её слабое место – капот. Сколы на нём появляются постоянно, и нужно успевать замазывать их, чтобы предотвратить появление ржавчины. Следующее проблемное место – кромка над лобовым стеклом, именно там проявляются первые очаги коррозии, потому следует своевременно обрабатывать данный участок кузова.

Также при выборе подержанной «Камри» необходимо проверять арки крыльев с внутренней стороны, ведь там имеет свойство облазить лакокрасочное покрытие.

Помимо этого, очень сильно водителя смущают подтёки на крыше. Видимо, не самое удачное качество сборки даёт о себе знать, а исправить данный недостаток очень проблематично: «Без везения при выборе не обойтись! Я свою Камри искал очень долго, но в итоге ничего критичного сказать о ней не могу!».