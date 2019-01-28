ЗИЛ распродает грузовики ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега

Сегодня, 12:02

На сайте «Авито» обнародовал объявление о продаже остатков новых автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок». У данных автомобилей нет пробега и они не состоят на учете в ГИБДД.

Продавец обладает девять автомобилями в самых разных комплектациях. Это и кабина со спальным местом, двухрядная кабина, промтоварный фургон, автобус и автогидроподъемник. Цена этих грузовиков варьируется от 740 000 до 2 000 000 рублей. В объявлении сообщается, что под капотом грузовых машин разместились моторы семейства ММЗ 245.9 с топливной аппаратурой от фирмы Bosch. Агрегаты соответствуют экологическому стандарту Евро-3.

В 2015 году большинство цехов завода имени Лихачева демонтировали, а в 2016 году при возведении МЦК снесли оставшиеся цеха, построенные вдоль железнодорожного полотна. Помещения сохранились, но сборку авто прекратили. Позже на территории предприятия выросли каркасы нового жилого комплекса.