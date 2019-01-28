«Веста» кипит - «приборка» молчит: Блогер развенчал миф о перегреве мотора в LADA Vesta

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Датчик температуры охлаждающей жидкости стал одной из главных «страшилок» отечественной модели, с которой решил покончить эксперт.

На YouTube-канале «Лада Веста Беларусь» появилось новое видео, в котором блогер развенчал миф о перегреве мотора LADA Vesta. По словам «веставода», очень часто обсуждается проблема неправильной работы датчика температуры охлаждающей жидкости в машине. Среди автомобилистов даже пошла «легенда», по которой «Веста» кипит когда «приборка» молчит, и в последний момент показывает температуру в 130 градусов, когда из-под капота авто уже вовсю валит пар.

Эксперт решил проверить, как работает датчик в зоне от 90 градусов и выше, и был удивлен увиденным. Для «эксперимента» датчик нагревали зажигалкой, и он исправно показывал подъем температуры. Кроме того, когда температура достигала 110 градусов, включался охлаждающий вентилятор.

Специалист также сообщил о еще одной неожиданности LADA Vesta. Оказалось, если при работающем моторе отсоединить датчик, защитная система выведет на приборе температуру в 110 градусов и включит вентилятор. То есть, в случае, если по какой-то причине отключится датчик, автомобиль «заставит» водителя обратить на это внимание.