«Угонят за пару минут!»: Как не нужно защищать KIA Sportage от угона рассказал эксперт

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Блогер рассказал о попавшейся ему KIA Sportage, защита от угона которой не выдерживала никакой критики.

Эксперт Константин Скоц рассказао, как не нужно защищать KIA Sportage от угона. По его словам, кроссовер пытались на днях угнать, всё по классике: сдёрнули разъём, чтобы машина не сигналила при вскрытии двери, повредили личинку замка, вскрыли дверь и лишь тогда сработал датчик удара, спугнувший злоумышленников, и они покинули место происшествия.

На данном автомобиле установлен охранный комплекс Magic System – хорошая защита, но проблема в том, что поставили её крайне неаккуратно, утверждает эксперт. За торпедой был установлен MS-агент, а под капотом расположился замок и блокировка.

Монтаж агрегатов был выполнен крайне некорректно, реле облачили в не самую надежную защиту, а провода слишком сильно натянули: «Замок капота без брони, куча висящей, неродной проводки – хоть бельё вешай!».

Такую слабую защиту капота без особых проблем можно с лёгкостью обойти, просунув в щель заостренный электрод и вытянув защёлку замка, либо же воспользовавшись тросиком аварийного закрытия, расположенного за локером.

Специалист убеждён, такой охранный комплекс не сумеет быть полезным слишком долго: «Как только данная KIA Sportage окажется в удобном месте, её тут же вскроют и за пару минут преспокойно угонят!».

Эксперт порекомендовал с особой тщательностью относиться к процедуре установки антиугонной системы и доверять это дело лишь специалистам, даже если придётся существенно переплатить, ведь угнанный автомобиль в любом случае стоит дороже.