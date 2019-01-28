KIA привезла в Россию новый универсал KIA Ceed SW

Сегодня, 09:16

В пресс-центре корейской компании KIA объявили о старте продаж в России нового универсала KIA Ceed SW. Новинка предлагается в девяти модификациях от 1 084 900 рублей.

Подкапотное пространство южнокорейского «сарая» KIA Ceed SW занимает двигатель объемом 1,4 литра с производительностью 100 лошадиных сил. Кроме него предусматривается 1,6-литровый 128-сильный агрегат и 1,4-литровый 140-сильный турбодвигатель. Они приводятся в действие 6-позиционной МКПП, 6-диапазонной АКПП и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT.

Представители корейской компании отметили, что главным преимуществом универсала станет вместительный багажный отсек, объем которого достигает 625 литров, который считается самым большим в своем классе. Также опционально доступны электропривод и опция дистанционного открывания дверцы багажного отделения. Функциональный список нового KIA Ceed SW включает в себя ABS, систему стабилизации, ассистент старта-подъема, ассистент шинного давления и Bluetooth. Массовое производство нового KIA Ceed SW наладят на калининградском заводе «Автотор».