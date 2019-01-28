«Добро пожаловать в реальность»: Блогер назвал LADA 4x4 альтернативой квадроциклу

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Блогер решил поделиться некоторыми характерными особенностями LADA 4x4, о которых мало кто знает.

Блогер Алексей Шишов рассказал, что купил «Ниву» для того, чтобы учить дочь ездить на механической коробке передач отечественного внедорожника, так как, по мнению владельца, все начинающие автомобилисты должны через это проходить.

Из недостатков внедорожника водитель выделил сильную вибрацию рулевой колонки, громкий шум двигателя («как в 1987 году!») и слишком большие зазоры в трансмиссии и шестеренках, из-за чего на низкой передаче все неровности дороги ощущаются максимально жёстко.

По мнению блогера, если воспринимать LADA 4x4 как машину, то она – полный ноль, но в качестве альтернативы квадроциклу рассмотреть её все же можно. За несколько месяцев эксплуатации водитель неоднократно ездил на ней в глубокий лес за грибами, не боясь поцарапать кузов или загнуть поворотный кулак, как случилось на его Toyota Land Cruiser Prado.

«Квадрик с крышей и печкой, на котором можно ездить зимой, но никак не машина. Добро пожаловать в реальность», – в целом владелец «Нивы» видит от неё лишь одну пользу: спустя месяц после того, как он купил себе LADA 4x4, он впервые сел за руль своего «Прадика» и почувствовал, каким же он хорошим, настоящим внедорожником всё-таки владеет.