«Вскрыл» секреты двигателя: Блогер выяснил, какие поршни стоят в LADA Vesta

Сегодня, 08:26

Автомобилист решил собственноручно разобраться, втыковые или безвтыковые поршни стоят в моторе «Весты».

Блогер MikRSmile «вскрыл» секреты двигателя и выяснил, какие поршни стоят в LADA Vesta. Он отметил, что производителем были заявлены безвтыковые поршни, но результат «расследования» очень разочаровали владельца «Весты».

Для данной операции водителю пришлось аккуратно открутить крышку мотора и неспеша вытащить катушку цилиндра. Его удивило, что деталь – заводская, однако никаких маркировок на ней не было.

Из катушки была извлечена свеча, после чего в образовавшееся отверстие «вестовод» поместил узкую, длинную камеру, подключенную к ноутбуку, и передающую изображение на экран.

В итоге оказалось, что в двигателе новой LADA Vesta установлены втыковые поршни 21/126 – данными агрегатами оборудовалась классическая «Приора»: «К сожалению, здесь стоит не то, что нам нужно. То есть поршень здесь, при обрыве ремня ГРМ, ударит в клапана!».

Примечательно, что более современная LADA Vesta SW Cross уже с завода агрегируется более безопасными поршнями. Комментаторы в сети внесли несколько полезных рекомендаций для LADA Vesta с такими поршнями. По словам автолюбителей, нужно каждые 50 000 километров производить замену помпы, всех роликов, а также ремня ГРМ – в этом случае можно будет избежать возможных проблем.