Блогер рассказал о новом KIA ProCeed GT 2019

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Блогер решил рассказать об особенностях шутинг-брейка ProCeed GT 2019 модельного года от корейского автопроизводителя KIA. Многие считают модель похожей на Porsche Panamera, но специалист уверен, что это не так.

Согласно обзору, ProCeed GT и Porsche Panamera похожи лишь передней оптикой. Корейская модель сократила клиренс до 140 мм и обзавелась свесами, однако этого достаточно для небольших препятствий.

Низкий клиренс компенсирует просторный багажник на 593 литра. Под полом доступно две секции со шторкой и съёмным органайзером, где также есть место для докатки. В движение KIA ProCeed GT приводит мотор объемом 1,6 литра с отдачей в 204 «лошади». В качестве трансмиссии доступны МКПП и АКПП.

Специалист смог разогнаться на KIA ProCeed GT до 100 км/ч за семь секунд, что соразмерно динамике Volkswagen Golf GTI. Эксперт отметил отличное рулевое управление и настройки подвески, однако подвел недостаточно эффективный для спортивного авто тормоз.