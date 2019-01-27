Tiguan по цене Land Cruiser: Обзором нового кроссовера от Volkswagen поделились в сети

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Многих автолюбителей, желающих купить новый Volkswagen Tiguan, останавливает цена. Стоит ли немецкий SUV своих денег, рассказала известная блогерша.

Автор канала «Лиса Рулит» Елена Лисовская поделилась в сети обзором нового кроссовера от VAG. По её мнению, главным минусом модели можно считать ценник, стартующий от 1 429 000 рублей. Самую «жирную» комплектацию оценили уже в 2 479 000 рублей, что сопоставимо с Toyota Land Cruiser.

В остальном автомобиль, как считает обзорщица, практически идеальный. Разве что багажник у него мог бы быть больше. Ещё один нюанс – конструкция переднего бампера, в который зимой набивается снег.

«Топовый» Volkswagen Tiguan предлагается с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 220 лошадиных сил. Данный автомобиль отличается от более доступных версий 19-дюймовыми колёсами и другими настройками подвески, которая за счёт них стала жестче.

Блогерша похвалила кроссовер за его устойчивость при движении по трассе, которая достигается благодаря прекрасной работе электронных ассистентов. Вместе с тем Volkswagen Tiguan сложно назвать экономичным, ведь по городу в зимнее время расход топлива составляет около 13-14 литров. Кроме того, производитель рекомендует заправляться АИ-98, но разрешено лить и 95-й бензин.

Что касается внедорожного потенциала, Tiguan оборудован муфтой Haldex пятого поколения, что позволяет машине делать на бездорожье то, чего от неё не ожидаешь.