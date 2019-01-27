Есть ли различия: Эксперт сравнил Hyundai Tucson и KIA Sportage

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Специалист назвал особенности «корейцев».

Эксперт решил выяснить, есть ли различия между корейскими моделями Hyundai Tucson и KIA Sportage. Оба кроссовера пользуются популярностью в России, но «Туссон» лучше продается, чем «Спортейдж», говорит специалист.

В Tucson и Sportage используется одна и та же архитектура и одинаковые моторы – 2-литровые 141-сильные двигатели на 4 цилиндра, работающие в паре с АКПП и полным приводом. Агрегаты отличаются надежностью и почти никогда не выходят из строя. Клиренс обоих «корейцев» составляет 195 мм.

Багажные отсеки KIA Sportage и Hyundai Tucson не очень вместительные, но можно расширить полезное пространство, сложив сиденья заднего ряда. У «Туссона» погрузка в багажник немного шире, что довольно удобно. Пол багажного отделения «Спортейдж» обшит тканью.

Салоны корейских кроссоверов также идентичны – у обоих автомобилей имеются жесткий пластик передней панели, подогревы сидений, ветрового стекла и электростеклоподъемники.

Продолжение... «Не опущена, а занижена»: Стоит ли покупать тюнингованную LADA Priora – эксперт Не стоит рисковать при покупке турбированной версии «Приоры», советует обзорщик. На заднем ряду сидений в «Туссане» вполне достаточно места для ног и головы, а пассажирам доступны электростеклоподъемники и 12-вольтовая розетка.

В KIA Sportage также хватает места, но нет розетки. Оба кроссовера – и Hyundai Tucson, и KIA Sportage прекрасно себя чувствуют в городе, но шумоизоляция у «корейцев» довольно слабая. Динамические параметры «корейцев» неотличимы друг от друга.

Эксперт сделал вывод, что кроссоверы идентичны, поэтому, если покупатель сомневается в том, какой из них лучше взять с «вторички», стоит обращать внимание исключительно на дизайн.