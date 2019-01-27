Автомобиль за 400 тысяч: О выборе подержанного Hyundai Solaris рассказал блогер

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Несмотря на немного покореженный кузов, южнокорейский седан прослужит еще довольно долго.

Эксперт Владимир Андреев решил рассказать о том как, имея ограниченный бюджет подобрать хороший автомобиль. Информацией, как выбрать подержанный Hyundai Solaris за 400 000 рублей, поделился обзорщик в интернете.

Корейский седан Hyundai Solaris довольно популярный автомобиль среди отечественных автолюбителей – у него хорошее соотношение цены и качества. На «вторичке» эта машина пользуется большим успехом – автомобиль спрашивают как перекупщики, так и автоподборщики.

Блогер заострил свое внимание на подержанном «Солярисе» первой генерации, которым владел только один хозяин. Пробег данного седана 2011 года составляет 178 000 км.

После осмотра этого Hyundai Solaris блогер отметил, что у автомобиля подмято крыло и дверь, а задняя часть авто вполне прилично выглядит. На заднем бампере имеется небольшая потертость, которую можно легко заполировать. Дверные пороги также изобилуют многочисленными царапинами, но блогер отмечает, что это не критично.

Салон подержанного «Соляриса» отличный, но ему понадобится химчистка. Небольшие потертости заметны на рукоятке КПП и рулевом колесе. Под капотом Hyundai Solaris довольно чисто, но блогер отметил наличие влаги, но это не мешает эксплуатировать автомобиль. На дороге «Солярис» ведет себя хорошо и отлично вписывается в повороты.