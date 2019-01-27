«Не опущена, а занижена»: Стоит ли покупать тюнингованную LADA Priora – эксперт

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Не стоит рисковать при покупке турбированной версии «Приоры», советует обзорщик.

Обзорщик с канала «АВТО ПЛЮС» рассказал об отличиях LADA Priora, выпущенных в разное время. Также обзорщик поделился особенностями национального тюнинга «Приоры» и поведал, стоит ли покупать тюнингованную модель на «вторичке».

За более чем 10 лет LADA Priora стала культовым объектом для разного рода тюнинга – нестандартных «Приор» продается много на рынке. За самые дорогие экземпляры просят от 600 000 до 650 000 рублей. Каждый автовладелец тюнинговал свою LADA Priora по разному – одни только делали шумоизоляцию, а другие добавляли акустику и другие «навороты».

Эксперт акцентировал свое внимание на турбированной LADA Priora стоимостью 500 000 рублей. Внешне машина почти не отличается от стандартного исполнения «Приоры» – автомобиль обладает нестандартной тонировкой и заниженным дорожным просветом.

«Не опущена, а занижена», – с юмором отметил эксперт.





Под капотом данной «Приоры» разместился типичный вазовский мотор с турбиной. Данная «Приора» получила вполне привлекательный салон, но обзорщик отметил неудобные сиденья и эргономику родом из 1980-х годов. Каждые 50 000 км эксперт рекомендует менять ремень ГРМ, несмотря на то, что его ресурс составляет 100 000 км. Причиной непредвиденного ремонта мотора может стать также выход из строя гидрокомпенсаторов клапанного зазора.

Обладателям тюнингованных LADA Priora приходится менять турбины на моторе постоянно. Владельцы турбированных «Приор» часто жалуются, что разбиваются шестерни или подшипники. По словам эксперта, покупка подержанной LADA Priora с турбомотором – большой риск.