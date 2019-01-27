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Эксперты объяснили, зачем водители цепляли на машины маленькое ведерко

Сегодня, 16:09

Еще во времена СССР многие автолюбители цепляли на свои машины небольшие ведерки. Специалисты объяснили, является ли это необходимостью или же водители хотят как-то выделиться.

Обычно данное ведерко крепилось за фаркоп, задний бампер или ставилось на глушитель. Ведерко устанавливалось из-за удобств. В советское время в качестве жидкости для охлаждения использовалась вода, потому ведро действительно было незаменимым – его не помещали в салон, так как этот предмет не помещался в автомобиль.

Ряд автолюбителей использовали ведро, чтобы мыть руки или для мытья машины. Зимой на старых грузовиках сливали воду в ведро, чтобы не замерзла система охлаждения. На современных авто тоже имеется ведро, но оно больше служит элементом декора. Новым автомобилям нет необходимости цеплять ведро, так как оно не обладает полезными свойствами.

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