Эксперты назвали ТОП-5 самых быстрых спорт-седанов 90-х

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Именно 90-е не случайно считаются золотым временем для спортивных седанов, ведь как раз в это время характеристики автомобилей становились всё более впечатляющими.

Эксперты составили ТОП-5 быстрейших спорт-седанов тех лет. Пятое место удалось заполучить Mercedes-Benz E55 AMG, который превратился из бизнес-седана в спорткар, почти не потеряв комфорта. Модернизированный 5,4-литровый V8 мощностью 354 л. с. позволял автомобилю ускоряться до 100 км/ч всего за 4,8 с.

На четвёртой строчке рейтинга разместился BMW M5 E39, под капотом которого немецкие инженеры установили 400-сильный мотор с восемью цилиндрами. Двигатель получил двойную систему Vanos, что и обеспечило столь высокую производительность. На разгон до 100 км/ч машине требовалось 4,7 с.

На первый взгляд компактный Mitsubishi Lancer Evo 5 не способен встать в один ряд с упомянутыми ранее седанами. Однако благодаря мощному 280-сильному мотору объёмом 2,0 л с турбонаддувом и легкому весу автомобиль мог разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с.

Роскошный Maserati Quattroporte обладает не настолько впечатляющим показателем разгона – 5,7 с. При этом он существенно быстрее своего конкурента E55 AMG на прямой. Максимальная скорость итальянского седана с 335-сильным агрегатом достигает 270 км/ч, что помогло ему занять второе место.

Лидером был признан Lotus Omega, который оснащался 3,6-литровым битурбированным двигателем мощностью 377 л. с. До «сотни» автомобиль разгонялся за 5,3 с, но обладал рекордной по меркам 90-х «максималкой» в 283 км/ч.