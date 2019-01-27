Улучшаем «АвтоВАЗ»: ТОП-6 лучших аксессуаров для LADA Vesta с AliExpress опубликовали в сети

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Недорогие и полезные товары пригодятся владельцам «Вест».

В сети опубликовали ТОП-6 лучших дешёвых аксессуаров для LADA Vesta с китайского сайта AliExpress. Данные товары значительно улучшают заводское оснащение моделей от «АвтоВАЗ».

Первое место рейтинга занял глушитель из нержавеющей стали, стоимость которого составляет 1 500 рублей. Следующими в рейтинге идут коврики в ниши, которые можно приобрести по цене в 1 000 рублей.

Третье место в ТОП-6 аксессуаров для LADA Vesta заняли накладки на дверные пороги из нержавеющей стали. Стоимость комплекта товаров составляет от 1 400 до 1 600 рублей. Также можно отыскать карбоновые накладки по цене от 600 рублей за комплект.

Далее в рейтинге расположился органайзер для передней панели «Весты», который крепится на двухсторонний скотч. Его цена составляет 1 150 рублей.

Резиновая защитная накладка на задний бампер обойдётся в 850 рублей. ТОП-6 лучших аксессуаров для LADA Vesta с AliExpress замыкает коврик в багажник. Его можно приобрести по цене от 1 800 рублей.

Продолжение... Дизайн – дело вкуса: Эксперт рассказал, кто комфортнее в управлении – LADA Granta FL или Renault Logan Российский и французский конкуренты пережили рестайлинг почти в один и тот же период. С момента старта продаж многие уже успели оценить улучшения, которые получили обе машины, но немало людей не... Седан LADA Vesta на сегодняшний день можно приобрести с учётом акций по цене от 574 900 до 829 400 рублей.

Модель предлагается с 1,6-литровым 106-сильным и 1,8-литровым 122-сильным бензиновыми двигателями.