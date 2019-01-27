Дизайн – дело вкуса: Эксперт рассказал, кто комфортнее в управлении – LADA Granta FL или Renault Logan

Сегодня, 10:31

Российский и французский конкуренты пережили рестайлинг почти в один и тот же период. С момента старта продаж многие уже успели оценить улучшения, которые получили обе машины, но немало людей не могут определиться, какую из них предпочесть.

Автоэксперт провёл тест-драйв LADA Granta FL и Renault Logan, чтобы выяснить, какой из этих автомобилей комфортнее в управлении. Сев за руль «Логана», обзорщик сразу отметил, что компания использовала более качественные материалы отделки салона.

Однако посадку нельзя назвать достаточно удобной, ведь даже в максимальной комплектации у авто отсутствует регулировка руля по вылету.

Зато само рулевое колесо выполнено на отлично: его обшили кожзамом, а также наделили кнопками, позволяющими управлять круиз-контролем. В LADA Granta FL подобной опции нет даже за доплату, при этом пластик в салоне этой модели выглядит заметно дешевле в сравнении с конкурентом.

Если о дизайне можно сказать, что это дело вкуса, то неоспоримыми плюсами Renault Logan являются плавность хода и энергоёмкость подвески. Прокатившись на российском авто, эксперт заявил, что у него возникли претензии к рулевому управлению. Машина по-прежнему своенравна в поворотах, а вот её подвеске может позавидовать любой конкурент.

Силовая гамма у автомобилей схожа. В обоих случаях в неё входят базовый 8-клапанный агрегат и две версии 16-клапанного мотора. Покупателям «француза» предлагают сделать выбор между «механикой» и 4-ступенчатой АКПП. Для «Гранты» помимо таких же трансмиссий предусмотрен 5-диапазонный «робот».