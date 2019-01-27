Миф о надежности: О поломках Renault Logan рассказал владелец

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Обладатель Renault Logan 2014 года с пробегом 188 746 км поделился информацией о поломках автомобиля в период использования.

Блогер Александр Файков опубликовал свои впечатления о французском седане на просторах интернета. Самым главным недостатком Renault Logan обзорщик назвал сайлентблоки и шаровые опоры.

Интересно, что блогер отметил, что рычаги являются расходным материалом на «Логане» они начинают постукивать при пробеге в 100 000 км. Автовладелец заменил два комплекта рычагов один при пробеге в 100 000 км, второй на 160 000 км Часто в Renault Logan приходится менять рулевые наконечники, но при каждой замене необходимо осуществлять регулировку «развал-схождение», из-за чего у автолюбителей возникают дополнительные расходы. В обозреваемо «Логане» рулевые наконечники менялись два раза и их замена вместе со «сход-развалом» обошлась в 1 6000 рублей.

Еще одним уязвимым место Renault Logan блогер назвал ступичные подшипники, которые менялись много раз. Первоначально на автомобиль были поставлены дешевые китайские, а затем SNR-овские, которые могут прослужить на протяжении 40 000 50 000 км Также замене подвергся модуль зажигания провода. Блогер произвел очистку дроссельной заслонки, чтобы мотор не глох на холостых оборотах в зимний период.

В заключение, автолюбитель подчеркнул, что все ремонты были довольно дешевыми, но неприятными и полностью развеяли легенду о надежности «Логана».