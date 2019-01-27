«АвтоВАЗ» против иномарок: LADA Vesta SW Cross сравнили с KIA Rio X Line и Renault Sandero Stepway

Сегодня, 08:07

Сегодня кросс-универсал считается самым привлекательным и функциональным, а также самым дорогим авто в семействе LADA Vesta. В чём он лучше и хуже иномарок-конкурентов, решили выяснить эксперты.

LADA Vesta SW Cross доступна по цене от 805 900 рублей. Примерно во столько же оценили кросс-хэтчбек KIA Rio X Line – от 799 900 рублей. В свою очередь Renault Sandero Stepway имеет более низкий ценник – от 689 990 рублей.

Рекламируя «Весту», российский автопроизводитель обещает около 20 см клиренса, но у попавшего на обзор экземпляра он не превышал 185 мм из-за установленной дилером дополнительной защиты днища.

Несмотря на это, модель обходит одного из конкурентов по этой характеристике. Так, дорожный просвет «корейца» составляет всего 165 мм, а вот французский автомобиль стал рекордсменом – 210 мм с учётом защиты.

Ещё одной причиной, по которой россияне покупают кроссоверы, является большое количество пространства для перевозки вещей. Здесь безоговорочным лидером следует признать Vesta SW Cross, у которой багажный отсек не только больше (385-1344 л), но и продуман он лучше.

У Sandero Stepway размеры багажника составляют 320 л, а при сложенных задних сидениях – 1 200 л. «Рио» не может похвастаться и этим (310-1075 л). Сравнили эксперты и агрегаты машин.

Универсал Vesta оснащается 1,8-литровым 122-сильным мотором, который является лотереей для покупателя: может попасться как «дергающийся», так и беспроблемный двигатель. В случае с КПП всё более однозначно. Брать Vesta SW Cross лучше на «механике», так как AMT не зря критикуют за «задумчивость».

Французская машина доступна с моторами 1.6 мощностью от 82 до 113 л. с. Если нужна более динамичная и современная модель с хорошей АКПП, то выбор лучше сделать в пользу «Рио» с 1,6-литровым двигателем.