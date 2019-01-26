Эксперты рассказали, как январский рост цен повлиял на продажи машин

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Год только начался, а производители уже переписывают ценники на свои модели, поэтому специалисты рассказали, как это повлияло на продажи. Помимо инфляции подорожание вызвано также ростом ставки НДС.

Специалисты отметили, что в среднем цена на авто выросла на 5%.Чтобы разобраться в покупательском потенциале, эксперты провели специальный опрос с 18 по 21 января этого года. В исследовании приняло участие более 2 800 автолюбителей.

В результате 55,4% респондентов отметили, что не собираются приобретать авто в этом году. Кроме того, 16,8% автолюбителей планируют отложить приобретение машины до лучших времен. Также специалисты отметили, что 12,1% опрашиваемых успели приобрести ТС до официальной подорожания.

При этом 15% автолюбителей отметили, что рост цен не заставит их отказаться от планов купить машину. Среди них 5,8% собираются купить новое авто. 7,4% пересмотрели своё желание и вместо нового авто, будут выбирать поддержанное, а 2,5% остановили свой выбор на новой модели, но в доступной комплектации.